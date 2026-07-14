Sector cultura fue capacitado en primeros auxilios psicológicos y gestión de emergencias

La actividad fue realizada con la intención de brindar herramientas a los asistentes en la preparación de primeros auxilios psicológicos y la posibilidad de protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades en el lugar del incidente

CIUDAD MCY.- En las instalaciones del Teatro Ateneo de Maracay (TAM), se llevó a cabo el primer encuentro de formación sobre «Primeros Auxilios Psicológicos en Situaciones de Emergencia y Contingencia Sociocultural y Desastres Socionaturales», iniciativa impulsada por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y el secretario de Cultura, Nicolás González, que busca preparar integralmente a los trabajadores de los espacios públicos y culturales de la región para afrontar situaciones críticas.

Daniel Centeno, director del TAM, destacó la importancia de que el sector cultural no solo se limite a sus funciones artísticas, sino que también se instruya en materia científica y preventiva. «Estamos invitando a todo el sector cultural directores y jefes de entes del estado Aragua a prepararse”, declaró.

De la misma forma, Centeno afirmó que: “Este es el primer taller de un ciclo formativo que planeamos extender a otros sectores de la entidad, siendo el Teatro Ateneo el escenario propicio para este fin”.

Es importante mencionar que, el proceso formativo cuenta con la participación de especialistas de alto nivel en el área de emergencias; entre los ponentes destacó el psicólogo clínico y rescatista con 42 años de experiencia, Rubén Marcano Rondón, experto en resolución de conflictos y actuación en contingencias.

Marcano hizo énfasis en la necesidad de dominar los primeros auxilios psicológicos para brindar una respuesta inmediata mediante la contención emocional, el psicólogo dentro de su declaración subrayó: «es como el rescatista ante un lesionado: no se necesita ser médico, se requiere saber intervenir en la emergencia, la idea es enseñar la respuesta inmediata, ya que la terapia posterior no se realiza en el primer lapso del desastre», precisó.

Por otra parte, María Flores, instructora del Departamento de Formación y Capacitación de Protección Civil Aragua, lideró el módulo enfocado en primeros auxilios y autoprotección ante terremotos. Flores detalló que instruyen a los asistentes sobre las conductas correctas a seguir antes, durante y después de un evento natural, permitiendo que los ciudadanos puedan protegerse a sí mismos a sus familias y a sus comunidades en el lugar del incidente, permitiendo que los ciudadanos puedan protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades en el lugar del incidente.

La actividad contó con una convocatoria estimada de 200 personas, donde el Gobierno Bolivariano de Aragua mantiene abiertos canales digitales de inscripción y reitera que las puertas del Teatro Ateneo de Maracay permanecen abiertas para todo ciudadano que desee capacitarse en materia de seguridad y soporte emocional.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS : CIUDAD MCY