Seis aragüeños recuperan su visión con cirugías oculares realizadas en el CORA

Fueron intervenciones quirúrgicas de cataratas de baja complejidad, para beneficiar a pacientes de diversos municipios de la entidad

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo articulado por garantizar el derecho a la salud integral de la población, el Centro Oftalmológico Regional Aragua (CORA) realizó con éxito una jornada quirúrgica de alta especialización.

Durante la actividad, se llevaron a cabo seis cirugías de cataratas de baja complejidad, beneficiando a pacientes de diversos municipios de la entidad que hoy recuperan la visión y mejoran su calidad de vida.

Esta iniciativa está enmarcada en las políticas de protección social impulsadas por el Ejecutivo Nacional a través del Plan «Salud y Vida 2026», creado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez junto al ministro del poder popular para la salud, Carlos Alvarado y en Aragua, se cuenta con el compromiso de la vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez.

Dicho programa busca saldar la deuda quirúrgica y descentralizar la atención médica especializada, ofreciendo procedimientos de alto costo de manera totalmente gratuita a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Yosmary Lombano, autoridad única de Salud del estado Aragua, destacó el impacto social de la jornada y el compromiso del personal médico asistencial.

La funcionaria expresa que “Estas seis intervenciones no representan un número aislado; significan devolverle la autonomía, la alegría y la calidad de vida a seis familias aragüeñas. A pesar de las dificultades, el Plan Salud y Vida se mantiene desplegado en nuestros centros asistenciales para asegurar que las respuestas quirúrgicas lleguen directamente al pueblo», afirmó Lombano.

El Centro Oftalmológico Regional Aragua (CORA) continuará programando estas jornadas de forma periódica. Los pacientes captados a través de las redes de articulación comunitaria y de las consultas externas, recibirán de forma progresiva el tratamiento quirúrgico requerido, consolidando así el sistema público de salud en la región.

INYECCIONES INTRAVÍTREAS

Otra de las actividades realizadas en el CORA fue la colocación de inyecciones intravítreas con Avastín a 15 pacientes con diferentes patologías oculares. Este medicamento permite combatir enfermedades como retinopatía diabética, degeneración macular, edema macular, oclusión de las venas y cualquier otra patología asociada a la retina.

PRENSA CORPOSALUD

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