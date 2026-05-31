Inició Plan de Vacunación contra la fiebre aftosa en el municipio Revenga

Esta acción se ejecuta para que el país se le certifique oficialmente como un territorio libre de aftosa

Ciudad MCY.- Se dio inicio al primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa en el municipio José Rafael Revenga, específicamente en el sector Las Rosas, donde se vacunaron 100 bovinos.

El despliegue contó con el acompañamiento técnico de Rubén Cartaya, médico veterinario del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai), quien hizo un llamado clave a los pequeños productores organizados de la jurisdicción para que se sumen activamente a este ciclo de inmunización y protejan a sus rebaños de posibles de aftosa.

Por su parte, María Alejandra Rosales, directora del directora del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras en el estado Aragua, informó desde el terreno sobre los alcances de esta importante jornada de inmunización.

«Nos encontramos en el sector Las Rosas realizando una jornada de vacunación para 100 animales bovinos. Todo esto se ejecuta dentro del plan nacional de Salud del Bovino para que Venezuela sea certificada formalmente como un territorio libre de aftosa».

Para el cumplimiento de este objetivo, se han establecido dos ciclos estratégicos durante el año 2026; el primer ciclo inició el 1 de mayo y se extenderá hasta el 15 de junio y el segundo ciclo está programado para el 1 de noviembre y culminará el 15 de diciembre.

Tal como se había anunciado, la activación del Plan de Vacunación en el municipio fue inmediata, asegurando así que cada productor cuente con el respaldo técnico para blindar su producción frente a esta patología animal, ratificándose el compromiso del gobierno nacional, regional y municipal con el desarrollo agropecuario del municipio y la soberanía alimentaria del país.

FUENTE: ALCALDÍA DE REVENGA

FOTO: CORTESÍA