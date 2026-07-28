Selección masculina de Rugby 7 se alza con la plata en Santo Domingo 2026

CIUDAD MCY.- El rugby 7 masculino venezolano dejó la mejor actuación en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (CAC) al ganar la medalla de plata en Santo Domingo, tras ceder en la final 26-0 ante Colombia, que por cuarta edición consecutiva se alzó con el oro.

La selección masculina había tocado las puertas del podio en Veracruz 2014 y San Salvador 2023 al ubicarse en el cuarto lugar, pero en Santo Domingo por primera vez llegó al partido decisivo y se colgó la presea de plata.

En el duelo por la áurea, Colombia impuso su fuerza, experiencia y categoría para controlar el encuentro con 19 puntos en el primer tiempo y otros siete en la segunda parte que sentenciaron el choque.

DOMINÓ EL GRUPO

La selección masculina avanzó a los cuartos de final de manera invicta en el Grupo B, tras derrotar 40-7 a Guatemala, blanquear 19-0 a Bermuda y superar 36-0 a Barbados.

En esa segunda instancia dejó en el camino 36-0 a Costa Rica, con una defensa impenetrable y una gran ofensiva encabezada por Jhonnaiker Hernández con un par de ensayos y una conversión para 12 puntos; seguido por Brayan Rodríguez con 7 y Carlos Hernández, José Arrieta y Josué Romero con cinco unidades por cabeza.

SÓLIDA DEFENSA

En el choque de semifinal disputado este lunes a primera hora, Venezuela encontró mayor resistencia en Trinidad y Tobago, selección que se adelantó en los primeros seis minutos a través de un ensayo de Dante Hazzard y una patada de dos puntos de Ruari O’Farrell. Ante esta situación, respondió el septeto nacional mediante el try de Gustavo Carreño y la conversión efectuada por Jeferson Dávila para igualar a siete puntos.

El propio Dávila se encargó de dejar el primer tiempo 12-7 a favor de Venezuela al concretar otro ensayo a falta de 20 segundos para terminar los siete minutos.

En la segunda parte, un try de Josué Romero y otra conversión de Hernández ampliaron la ventaja para Venezuela, que concluyó con marcador de 19-14 frente a otros siete puntos de los trinitenses anotados a 30 segundos de culminar el choque.

AVANCE NOTABLE

«Fue una experiencia increíble; el torneo lo peleamos con garra, sudor y sangre. En la final no fue el resultado que queríamos, pero fue un gran avance para el rugby. Es una felicidad muy grande, estoy orgulloso de todo el equipo y esta medalla es para nuestro país, debemos estar más unidos que nunca para salir adelante, siempre arriba», afirmó el delantero Josué Romero.

Con esta plata, el rugby 7 masculino se une a la historia de éxitos del femenino, que conquistó el segundo lugar en los Juegos CAC de Veracruz 2014 y Barranquilla 2018, y el bronce en San Salvador 2023.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA