Seniat avanza en la modernización de sus procesos

CIUDAD MCY.- El superintendente del Seniat, Román Maniglia, recalcó que la transformación del organismo tributario y aduanero está dirigida a la modernización de todos sus procesos. Por lo que invitó a los trabajadores tributarios a acompañar el cambio en la cultura de trabajo dentro del Seniat.

“Los invito a que esta transformación sea en conjunto; todos aquí somos un conjunto, todos somos integrantes de esta transformación porque vamos hacia la tecnología, hacia la digitalización y hacia la modernización de todos los procesos”, recalcó en un mensaje difundido en redes sociales.

Maniglia expresó el mensaje durante un recorrido que realizó en la Gerencia Regional de Tributos Internos y la Aduana Principal de Guanta en el estado Anzoátegui “Identificamos los procesos que pueden ser simplificados y modernizados, para diseñar juntos soluciones que faciliten la gestión del contribuyente”, refirió.

Mencionó que el objetivo es la “construcción de un Estado ágil, transparente y eficiente para el bienestar del país”. Durante la jornada recordó que a partir de septiembre se llevará a cabo el nuevo programa de formación de inspectores tributarios del Seniat, que se realizará en todo el país.

El programa de formación plantea un nuevo rol del fiscal orientado al acompañamiento al contribuyente para fomentar una nueva cultura tributaria, además de la digitalización de procesos y procedimientos. Este programa académico fue elaborado con la participación de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública y el Centro de Estudios Fiscales, e incorpora contenidos que han sido propuestos por la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y la Federación Venezolana de Contadores Públicos.

FUENTE : UN

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