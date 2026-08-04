Seniat avanza en la transformación tributaria con participación de expertos y gremios profesionales

CIUDAD MCY. – El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Román Maniglia, informó que el organismo avanza en la transformación de la Administración Tributaria bajo un modelo de modernización, digitalización y automatización, denominado “MODA Seniat”.

A través de su cuenta de Instagram, Maniglia destacó la importancia de revisar las normativas, procesos y aspectos técnicos y legales necesarios para llevar adelante esta transformación, siguiendo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En este marco, sostuvo encuentros con representantes de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, con quienes intercambió opiniones, experiencias y propuestas relacionadas con la modernización del sistema tributario.

“Escuchamos las opiniones de sus profesionales y expertos, e intercambiamos enfoques y experiencias que han sido exitosas en otros países”, señaló Maniglia, quien destacó que estos aportes servirán de referencia para avanzar hacia una nueva cultura tributaria en Venezuela basada en la sencillez y practicidad para los distintos sectores económicos.

Asimismo, explicó que la transformación busca fortalecer la eficiencia y transparencia de la recaudación, al tiempo que facilite la formalización de los sectores que aún no se han incorporado al sistema tributario.

“En esta ruta nos hemos encaminado, de la mano de profesionales de alto nivel, escuchando y atendiendo todas las voces y sobre todo comprometidos con un único objetivo: nuestro país, Venezuela”, afirmó.

FUENTE: AVN

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