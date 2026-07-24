Servicio Geológico de Colombia alertó sobre aumento de la actividad en el volcán Puracé

CIUDAD MCY.- El Servicio Geológico Colombiano (SGC) alertó sobre un aumento significativo de la actividad sísmica en el volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, al suroeste del país. En el lugar se detectaron emisiones de ceniza que alcanzaron hasta dos mil 100 metros de altura, así como un incremento en la energía sísmica durante la última semana.

«El estado de alerta del volcán Puracé y la cadena volcánica de los Coconucos continúa en amarillo y no se descarta que puedan suceder incrementos en la actividad o nuevas emisiones que requieran ser reportadas», dijo el organismo. Ante esta situación, las autoridades suspendieron los vuelos en el aeropuerto de Popayán debido a la acumulación de ceniza en la pista.

Además, se detectó un incremento en la temperatura de las emisiones y anomalías térmicas persistentes en el interior del cráter, las cuales se identificaron mediante cámaras termográficas y observaciones satelitales.

Las autoridades colombianas dijeron que el monitoreo permanente del volcán continúa e instaron a la población a no acceder a la parte alta de la cadena volcánica, mantenerse informada únicamente por los canales oficiales y seguir las instrucciones de los gobiernos locales y departamentales, así como de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

FUENTE : TELESUR

FOTO : CORTESÍA