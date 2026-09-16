Shakira hace historia en Madrid con su orgullo latino

La superestrella colombiana arribó a tierras madrileñas, donde fue recibida por seguidores y estuvo acompañada por más de 130 artistas entre bailarines, músicos y cantantes al ritmo del mapalé

CIUDAD MCY.- La célebre intérprete Shakira ya llegó a España para el histórico cierre europeo de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, hito sin precedentes bajo el concepto de “Es Latina”. La estrella colombiana protagonizará una residencia masiva de 12 conciertos, entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre de 2026, en un recinto efímero especial en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, Madrid, donde se espera la asistencia de más de 600 mil personas.

Para abrir este macro proyecto por todo lo alto, la artista aterrizó acompañada de una comitiva de más de 130 artistas en el primer vuelo directo de la historia entre Barranquilla y Madrid. El gran atractivo de esta cita es Macondo Park, una gigantesca ciudad efímera de 30 hectáreas inspirada en el realismo mágico de Gabriel García Márquez.

Este espacio busca celebrar la identidad hispana y la inmigración latina bajo la premisa de unir ambas culturas. El parque contará con ocho pabellones interactivos dedicados a la literatura, cine, moda y el arte del continente, además de ofrecer una cuidada propuesta de gastronomía tradicional que transportará a los visitantes al corazón de Latinoamérica.

Los fanáticos que asistan a los espectáculos no sólo verán el show principal de la barranquillera, sino que podrán disfrutar de un festival musical completo. Los escenarios secundarios del recinto contarán con las actuaciones de grandes artistas invitados como Nathy Peluso, Amaia, Guitarrica de la Fuente y Lia Kali.

Además, tras finalizar cada concierto de Shakira, la experiencia continuará con una fiesta temática inspirada en el emblemático Carnaval de Barranquilla, llenando las noches madrileñas de color, comparsas y tradición caribeña.

CIUDAD MCY

FOTO : REFERENCIAL