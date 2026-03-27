Solo mujeres biológicas competirán en disciplinas femeninas de Los Ángeles 2028

CIUDAD MCY.- El Comité Olímpico Internacional (COI) hizo oficial una nueva normativa de elegibilidad que redefinirá la competencia internacional. A partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la categoría femenina estará reservada exclusivamente para mujeres biológicas.

La decisión busca unificar los criterios a escala internacional, con los pasos que ya habían dado federaciones internacionales como las de atletismo (World Athletics), natación (World Aquatics) y rugby.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, fue la encargada de dar voz a esta nueva política que busca resolver las crecientes polémicas y vacíos legales que han rodeado al deporte femenino en los últimos ciclos olímpicos, exacerbados durante y después de los recientes Juegos de París 2024.

“La política que hemos anunciado se basa en la ciencia y ha sido elaborada por expertos médicos. Es injusto, y en algunos deportes directamente no es seguro, que los varones biológicos compitan en la categoría femenina”, afirmó Coventry.

El máximo organismo olímpico fundamenta su decisión en una premisa innegociable: es universalmente aceptado que la existencia de una categoría femenina blindada es estrictamente necesaria para garantizar que tanto hombres como mujeres disfruten de igualdad de oportunidades para alcanzar la élite del deporte.

El informe técnico subraya que el desarrollo biológico masculino otorga “ventajas individuales de rendimiento basadas en el sexo en deportes y pruebas que dependen de la fuerza, la potencia y/o la resistencia”.

Para garantizar una transición ordenada hacia Los Ángeles 2028, el COI implementará esta nueva normativa a partir de julio de ese año, para establecer una evaluación genética única de por vida para determinar la elegibilidad femenina y evitar así procesos médicos invasivos recurrentes.

FUENTE: VTV

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