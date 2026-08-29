¿Son realmente útiles los probióticos?

CIUDAD MCY.- Tomar probióticos todos los días no parece ofrecer grandes beneficios para la salud en la mayoría de los casos, según opina el epidemiólogo Gideon Meyerowitz-Katz, quien advierte que la evidencia científica disponible sobre estos suplementos es mucho menos sólida de lo que su popularidad sugiere.

De acuerdo con el experto, cuando se habla de probióticos, normalmente se hace referencia a bacterias que viven en el intestino y que se asocian con un buen estado de salud, como las bifidobacterias y los lactobacilos. Sin embargo, advirtió que el intestino humano es un sistema extremadamente complejo y que intentar mejorarlo, con una sola cepa bacteriana, puede ser una simplificación excesiva.

El epidemiólogo afirmó además que, aunque existan ensayos con resultados positivos, muchos son de calidad baja y no permiten responder con claridad si los probióticos realmente funcionan. También señaló que se trata de una de las áreas con más problemas de integridad académica, con numerosas retractaciones de ensayos aleatorizados.

En este sentido, Meyerowitz-Katz se refirió a numerosas investigaciones. Entre ellas, un ensayo de 2021 sobre prevención del resfriado común que no halló diferencias frente a placebo, una revisión sistemática de 2020 con 82 estudios y más de 12 mil participantes que no encontró beneficios para prevenir diarrea infecciosa, y un ensayo con 618 bebés prematuros que tampoco mostró utilidad.

Es por ello que, el epidemiólogo sostuvo que los probióticos solo podrían ser útiles en problemas muy concretos relacionados con la salud intestinal, como la diarrea asociada a antibióticos.

FUENTE : EL FOCO

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