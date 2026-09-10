Spice Girls avivan rumores de su regreso con video en redes sociales

CIUDAD MCY.- El grupo femenino de pop británico Spice Girls avivó este miércoles los rumores de un posible regreso a los escenarios o de un lanzamiento de nueva música con un misterioso vídeo en redes sociales que ha tomado por sorpresa a sus seguidores.

Los perfiles oficiales del grupo originalmente compuesto por Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham publicaron un breve clip acompañado de un mensaje que anticipaba un anuncio para este jueves 10 de septiembre a las 14:00 hora británica (13:00 GMT), acompañado de su mítica canción ‘Wannabe’ (1996) de fondo.

El vídeo también hace referencia a este tema, pues está grabado en las escaleras del mismo hotel en el que se grabó en su día el videoclip de ‘Wannabe’. En ellas, aparece tirado un periódico, que al ampliarse dice: «¿Eres un fan de las Spice Girls con la capacidad de cantar y bailar? ¿Eres un superfan, un coleccionista, un melómano?».

Inmediatamente, los seguidores de la «girlband» comenzaron a mirar con lupa cada uno de los detalles del mensaje y empezaron a elucubrar teorías sobre una posible gira de regreso, un nuevo álbum o una edición de aniversario al cumplirse 30 años del lanzamiento de su canción ‘Wannabe’ este 2026.

FUENTE: VTV

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