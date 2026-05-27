SUAF entregó medicamentos gratuitos a adultos mayores en Mariño

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas de atención social y sanitaria impulsadas en el municipio Santiago Mariño, el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica (SUAF), realizó una jornada de entrega gratuita de medicamentos y atención integral a más de cien pacientes en la parroquia Alfredo Pacheco Miranda, específicamente en el sector La Herrereña.

La información fue ofrecida por la directora general de la Alcaldía de Santiago Mariño, Claribel Lugo, quien destacó que esta iniciativa se desarrolla gracias al trabajo articulado entre el gobierno nacional, regional y municipal, de la mano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez; la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde de Santiago Mariño, Carlos Guzmán, junto al Sistema Unificado de Atención Farmacéutica (SUAF).

“Estamos acá con el SUAF entregando a más de cien pacientes que ya han sido visitados previamente mediante la cuarta transformación y la integración social del municipio Santiago Mariño, atendiendo con mucho amor y cariño a nuestros adultos y adultas mayores y personas con discapacidad”, expresó Lugo.

Asimismo, señaló que el programa contempla la organización de “clubes de amistad” en distintas comunidades y comunas del municipio, con el propósito de garantizar seguimiento permanente y acompañamiento social a los adultos mayores y pacientes con patologías crónicas.

Lugo detalló que durante el primer trimestre del año fueron atendidos más de mil 392 pacientes con enfermedades y condiciones de salud complejas, mediante la entrega gratuita de medicamentos y asistencia integral a núcleos familiares vulnerables.

Por su parte, Donys Graterol, enlace municipal del Movimiento Voluntariado SUAF en Santiago Mariño, explicó que la jornada estuvo enfocada en personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

“Estamos haciendo entrega de medicamentos totalmente gratuitos, lo que representa un ahorro significativo para nuestros abuelos y abuelas de la patria”, afirmó.

Indicó además que esta es la segunda jornada desarrollada en el municipio y anunció nuevos despliegues en las comunas Luchando para Vencer y Represa de Los Overos, en el casco de Turmero.

Graterol destacó que las jornadas forman parte de la masificación de la atención social impulsada por el voluntariado SUAF, en articulación con equipos médicos y organizaciones comunitarias.

El Movimiento Voluntariado SUAF es una red social y humanista de alcance nacional vinculada al Sistema Unificado de Atención Farmacéutica, dedicada a brindar atención médica, medicamentos e insumos gratuitos a adultos mayores, pacientes en situación vulnerable y personas con patologías crónicas, mediante abordajes comunitarios casa por casa.

PRENSA MARIÑO

FOTOS: CORTESÍA