Atención médica especializada recibió comunidad Cacique Terapaima

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de acercar los servicios de salud al pueblo, el Gobierno Bolivariano de Aragua llevó a cabo un despliegue de atención especializada a la comunidad Cacique Terepaima, sector el Tierral del municipio Mariño, donde fueron beneficiados 54 hombres, mujeres y niños que encontraron respuesta a su situación de salud.

En total, fueron ofrecidos 374 beneficios de salud mediante las consultas de medicina general, cardiovascular, pediatría, discapacidad y ecografía. Además, se realizaron 108 pesquisas de talla, peso e hipertensión arterial, desparasitación, visita casa a casa, vacunación y se entregaron más de 1 mil unidosis de medicamentos.

El abordaje organizado por la dirección de jornadas de la Corporación de Salud del estado Aragua (Corposalud) forma parte del compromiso con la protección social de la población asumido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez establecida en el Plan de las 7 Transformaciones en su cuarta transformación, junto al ministro de salud, Carlos Alvarado, y ejecutado en Aragua por la gobernadora Joana Sánchez, a través del Plan de la Aragüeñidad.

PRENSA CORPOSALUD

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