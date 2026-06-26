Sucrenses elevaron oraciones por Venezuela en Cagua

CIUDAD MCY.- En un momento tan frágil para muchos, en una misma voz, con un mismo latir del corazón y con una profunda fé ante el Dios padre, desde el municipio Sucre se elevaron oraciones y clamores por Venezuela, pidiendo e intercediendo por misericordia y fortaleza para los pueblos afectados.

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‎Cada oración trajo consigo una profunda fé y devoción al Todopoderoso, al omnisciente, al omnipresente al que todo lo puede, el que es y será por siempre de los siglos por los siglos.

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‎Los creyentes, junto a las autoridades de gobierno municipal de Sucre, se reunieron en la plaza Sucre de Cagua, para pedir por los afectados del reciente siniestro que sacudió el país, sumándose con fé y esperanza para que las familias sean restauradas y la paz renazca en cada hogar.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA