Taller de Danzas Infantiles de la Casa de la Cultura de Maracay celebra su XXI promoción

Con una emotiva jornada de tesis y una propuesta orientada a la inclusión social, 15 nuevos talentos se preparan para recibir el título de Bailarines Ejecutantes en Danza Nacionalista

CIUDAD MCY.- El Taller de Danzas Infantiles de la Casa de la Cultura de Maracay, celebró la defensa de tesis de grado de su vigésima primera promoción de Bailarines Ejecutantes en Danza Nacionalista, un hito que reafirma 31 años de labor ininterrumpida dedicados a fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad cultural de la Patria.

El maestro William Palencia, director del Taller de Danzas Infantiles de la Casa de la Cultura de Maracay, destacó con emoción el rigor técnico y la sensibilidad investigativa demostrada por el grupo de egresados.

«Hoy día ya llevamos 31 años de servicio trabajando en pro de la formación de esos jóvenes que le dan sentido de pertenencia a nuestra Patria a través de la danza venezolana», expresó Palencia en sus declaraciones.

INVESTIGACIÓN, ARTE E INCLUSIÓN SOCIAL

Detalló que son nueve años de formación académica y práctica, “Es un recorrido que abarca desde el nivel maternal hasta el quinto año de danza, los estudiantes no solo perfeccionan la técnica del movimiento, sino que desarrollan una investigación profunda que vincula la danza con la realidad comunitaria.

Añadió que esta vigésima primera promoción está integrada por 14 bailarinas y un bailarín, quienes presentaron propuestas escénicas basadas en la investigación documental e interpretación artística.

Entre los trabajos destacados resalta el aporte de Kenny Rodríguez, único graduando masculino de la promoción, quien expuso una conmovedora y vanguardista tesis sobre la danza como herramienta terapéutica e integradora para personas con discapacidad visual y de lenguaje.

La trayectoria escolar, según explicó la directiva, prioriza la vocación auténtica de los niños por encima de las expectativas externas. El proceso formativo fomenta que cada estudiante descubra si el arte del movimiento es verdaderamente su norte de vida, brindándoles un acompañamiento integral durante casi una década.

GALA DE GRADUACIÓN

El broche de oro para esta cohorte de jóvenes promesas tendrá lugar el próximo 12 de agosto en los majestuosos espacios del Teatro de la Ópera de Maracay (TOM), donde se otorgarán formalmente las acreditaciones académicas.

El evento contará con el apadrinamiento de la subdirectora del taller, la profesora Merlyn Martínez, y de William Palencia. Asimismo, la ceremonia revestirá un carácter de emotivo tributo póstumo en memoria de la destacada bailarina Juliet Romero, así como de su padre, Miguel Romero, y su hermana, Juliana Romero.

Esta importante labor cultural cuenta con el constante respaldo del Gobierno Bolivariano de Aragua, alianza institucional que ha permitido mantener vivas las puertas de esta escuela formadora de ciudadanía a través de la expresión corporal.

Para las familias interesadas en integrar a las nuevas generaciones a esta disciplina artística, la institución anunció el inicio de su ciclo de inscripciones para el mes de septiembre, la edad de ingreso es a partir de los 4 años y medio.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CIUDAD MCY