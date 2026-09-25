Tango Caracas acude a espacios vulnerables para cambiar la energía a través de la danza

CIUDAD MCY.- El director de Tango Caracas, Frank Zambrano, destacó que funcionan como una fundación que acude a espacios vulnerables y públicos para cambiar la energía a través de la danza.

Sobre estas presentaciones, subrayó que para algunos sectores resulta “sorprendente verlo bailar en vivo”, por no ser una expresión común en esos entornos.

Por otra parte, la iniciativa destaca por su alcance e integración generacional. Tango Caracas recibe a niños desde los 7 años de edad hasta adultos mayores de 80 años, al tiempo que dicta talleres gratuitos y organiza distintos tipos de encuentros o festivales.

Zambrano también explicó cómo este arte influye en el crecimiento personal de sus integrantes. “El tango para mí se convirtió en una forma de vida; con el tango descubrimos que podíamos fortalecer muchos valores que a veces dejamos de lado”.

En este sentido, detalló que en la práctica se genera un trato especial de caballero y dama, mediante una manera particular de hacer todo un cortejo y un protocolo.

Asimismo, en una entrevista para Venezolana de Televisión (VTV), relató los inicios de la academia en la ciudad capital y el impacto social de esta disciplina. “Algo que aprendimos que nos enganchó es que podíamos contar muchas historias, que el tango no era nada más romanticismo, sino que también alegría, y con una faceta muy moderna”, destacó.

Detalló que la labor comunitaria constituye uno de los pilares fundamentales de la organización. “Cuando empezamos, descubrimos que generábamos empatía y mucha solidaridad”.

Además de su trabajo local, la fundación ha llevado su propuesta a escenarios internacionales en países como Argentina, Uruguay y Chile. Finalmente, el director de esta fundación invitó a seguir sus redes sociales como @tangocaracas.

FUENTE : CIUDAD CCS

FOTO : CORTESÍA DE CIUDAD CCS