Tarek William Saab reafirmó ante estudiantes la defensa de la venezolanidad

Alumnos y profesores del histórico liceo Fermín Toro de Caracas participaron en un taller de formación cultural de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida

CIUDAD MCY.- La Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, junto al Ministerio de Cultura como parte de su plan de actividades, realizó un excelente taller de formación sobre nuestra identidad y cultura nacional a los alumnos y profesores del histórico liceo Fermín Toro de Caracas.

El taller contó con la participación del jefe de la Gran Misión Tarek William Saab, los viceministros Mary Pemjean e Ignacio Barreto, junto a prestigiosos ponentes como el presidente de la Monte Ávila Editores, Cósimo Mandrillo, el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Irady, y la laureada cultora nacional Luisa Pérez Madriz ( «Luisin» ).

Saab, al igual que los mencionados ponentes, reafirmó «la trascendencia de este tipo de actividades dirigidas a la juventud y resaltó como una línea estratégica de la Misión el fortalecimiento de la educación en áreas fundamentales de la identidad nacional, la cultura y el gentilicio, a la vez que definió a la cultura como la creación absoluta y la reserva moral necesaria para el rescate, resistencia y salvación de un pueblo».

Cosimo Mandrillo, Luisa Pérez y Benito Irady disertaron sobre la importancia de la literatura y el rescate del libro en Venezuela, sobre el patrimonio cultural del país que debe ser recuperado y proyectado, así como la trascendencia de la afrovenezolanidad como eje dentro de la identidad venezolana.

El taller culminó con una demostración de tambores de San Juan de Curiepe en la cual pidieron participar algunos de los alumnos asistentes.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA