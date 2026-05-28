Ministra Daniella Cabello insta al sector turismo a participar en nueva plataforma «Simplifica»

Esta herramienta busca mayor eficiencia en alcaldías, gobernaciones y ministerios

CIUDAD MCY.- La ministra de Turismo, Daniella Cabello, invita a este sector a utilizar la plataforma «Simplifica» para agilizar gestiones en el país, sitio web que recibirá opiniones ciudadanas sobre la complejidad de los trámites en Venezuela.

El sistema recolectará datos sobre gestiones ante el Saime, SAPI y Sencamer. También incluirá reportes sobre licencias, certificaciones y el Registro Turístico Nacional (RTN) que otorga su despacho.

Los usuarios deberán ingresar a simplifica.gob.ve para cargar su información. El portal solicita el tipo de gestión, su duración real y sugerencias para agilizar la respuesta estatal.

Esta herramienta busca mayor eficiencia en alcaldías, gobernaciones y ministerios. El objetivo final es el crecimiento del país y la facilidad para el desarrollo económico de los venezolanos.