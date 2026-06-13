Teatro de la Ópera acogió muestra de San Juan Bautista

Aproximadamente un equipo de 10 personas encabezó un conversatorio sobre el origen y las costumbres de esta cofradía

CIUDAD MCY.- El Teatro de la Ópera de Maracay fue testigo de la Muestra de San Juan Bautista, una clase magistral teórica y práctica en la que se habló en qué consistía la tradición, así como también, explicar sus orígenes.

Durante la actividad, varios descendientes del pueblo de Choroní estuvieron entonando sirenas, sangueo, golpes de tambor y enseñando como bailar en esta cofradía.

“Somos descendientes del pueblo de Choroní, orgullosamente representando a este pueblo costero del estado Aragua” compartió Yamileth López, “Makiba”, la encargada de instruir a los residentes de la entidad aragüeña sobre las costumbres de esta tradición.

Por otro lado, el presidente de la fundación Teatro de la Ópera de Maracay, Sendy Romero, mostró su alegría durante la clase magistral, resaltando que las manifestaciones culturales siguen vivas y se continúan plasmando en todo el territorio regional, así como también, resaltó la importancia de continuar ofreciendo talleres de formación para la celebración de cada una de las tradiciones.

“Por supuesto, brindándoles a todos los aragüeños y a todos los cultores la oportunidad que estén desde este espacio, informándonos, educándonos, pero sobre todo proyectando todo lo que enmarca la cultura y la aragüeñidad” expresó el presidente Romero.

Finalmente, Romero evaluó la actividad como maravillosa y agradeció todo el trabajo desplegado por la Secretaría de Cultura. Por otro lado, destacó que a través de la cuarta transformación, el Teatro de la Ópera siguen trabajando con una agenda amplia para la formación, garantizando las buenas prácticas de las manifestaciones culturales, así como todo el apoyo que los cultores difundan para el buen conocimiento.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

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