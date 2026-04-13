Tercer viaje apostólico del Papa León XIV recorrerá 4 países de África

CIUDAD MCY.- El Papa León XIV, junto a su séquito, partió este lunes a Argelia, país más grande de África y el Mediterráneo, para cumplir con su tercer viaje apostólico internacional, jornada en la que visitará 4 países de este continente, desde el 13 hasta el 23 de abril del presente año.

El avión papal, perteneciente a la línea aérea ITA A330-900neo, dará un recorrido de mil 029 kilómetros durante dos horas de vuelo aproximadamente, tiempo en el que sobrevolará Italia, Francia y Argelia.

En la venidera ceremonia, el Papa León XIV homenajeará al Monumento de los Mártires de aqam Echahid, inaugurado en el año 1982, para conmemorar el vigésimo aniversario de independencia. Asimismo, se espera una visita cortesía al presidente de la nación, con quien compartirá junto a demás autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático.

En horas de la tarde, se prevé una visita a la Gran Mezquita de Argel y el Centro de Acogida y Amistad de las Hermanas Misioneras Agustinas de Bab El Oued, recorrido en el que se rendirá tributo a la memoria de dos religiosas Agustinas Recoletas, asesinadas el 23 de octubre de 1994 durante la guerra civil.

Según información recolectada por el medio Vatican News, la jornada del Papa León XIV culminará con un emotivo encuentro con la comunidad argelina, antes de proseguir con su viaje que recorrerá la naciones africanas Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

Este viaje es considerado uno de los más largos y exigentes de su pontificado, al incluir visitas a hospitales, prisiones y mezquitas para abordar temas como la migración y la desigualdad.

FUENTE CIUDAD CCS

FOTO: CORTESÍA