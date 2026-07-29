TOM inició audiciones para la gran producción «El Cascanueces»

CIUDAD MCY.- El Teatro de la Ópera de Maracay (TOM) inició formalmente el proceso de audiciones y preparación para la puesta en escena del clásico navideño “El Cascanueces”, una producción que se presentará el próximo mes de diciembre, y que este año implementará una innovadora metodología de captación artística regional.

Sendy Romero, presidente de la Fundación Teatro de la Ópera de Maracay, informó que esta nueva modalidad busca integrar el talento de bailarines clásicos y neoclásicos de todo el estado Aragua en un proyecto unificado, a diferencia de años anteriores, donde cada escuela presentaba sus variaciones de forma independiente.

Romero detalló que el espectáculo se ejecutará en alianza estratégica junto a la reconocida maestra de danza clásica de la entidad, Linda Jelambi, quien asumirá la dirección técnica y el montaje de la pieza y la Orquesta Sinfónica del estado Aragua, dirigida por el maestro Enyerly Guzmán, garantizando música completamente en vivo. Al respecto, Sendy Romero enfatizó: «Estamos hablando de un proceso de inclusión donde aspiramos tener más de 100 bailarines y actores en escena, abarcando categoría infantil, juvenil y adulto». Además, subrayó que las audiciones se iniciaron con el talento infantil (de 8 a 10 años) y continuarán el día de hoy 29 de julio, para los niveles juvenil, avanzado y profesional.

Por último, Romero dijo que esta pieza representará la tercera producción propia de la institución, sumándose al próximo estreno musical de “Peter Pan” que se llevará a cabo el próximo 27 y 28 de septiembre y a la revista musical tropical Latin Show Club.

TALENTO EN UN MISMO ESPACIO

Por su parte, Linda Jelambi, directora del Ballet Integral “Linda Jelambi” y pieza clave en la organización, destacó que esta iniciativa nace con la visión de perdurar en el tiempo y convertirse en la cita anual obligatoria del Teatro de la Ópera de Maracay (TOM).

La directora enfatizó que el valor fundamental de este montaje es la convivencia y el intercambio cultural. «Tenemos muchas escuelas maravillosas en el estado y aquí lo más importante, aparte del talento, será el poder compartir y hacer alianzas entre instituciones», finalizó.

ELIMAR PÉREZ / FOTOS ELIMAR PÉREZ