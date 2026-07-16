Trump destaca liderazgo de Venezuela; afirma que grandes petroleras ya están entrando

Según el jefe de Estado, las empresas energéticas de EEUU. han logrado acumular más riqueza en los últimos meses que en toda la historia de la nación caribeña

CIUDAD MCY.- Donald Trumpvaloró positivamente el vínculo actual con las autoridades venezolanas, afirmando que «el liderazgo ha sido fantástico, y estamos trabajando con ellos, y las grandes compañías petroleras están entrando». El presidente subrayó que esta apertura ha facilitado una operatividad comercial sin precedentes para su país.

Según el jefe de Estado, las empresas energéticas de EEUU. han logrado acumular más riqueza en los últimos meses que en toda la historia de la nación caribeña. Trump enfatizó que esta situación financiera se debe a que la industria “simplemente se está manejando correctamente” bajo el nuevo esquema de trabajo.

El mandatario también se asombró por la facilidad de obtención del recurso: “Tienen tanto petróleo… solo miras el suelo y dices: ‘oh, eso es petróleo, solo perfora’”. Para el líder norteamericano, el potencial energético de la región es único en comparación con otros lugares del mundo.

Trump reconoció que ambos gobiernos han mantenido una “gran relación con el liderazgo” y han colaborado de forma estrecha.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA