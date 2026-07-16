Trump destaca liderazgo de Venezuela; afirma que grandes petroleras ya están entrando

Según el jefe de Estado, las empresas energéticas de EEUU. han logrado acumular más riqueza en los últimos meses que en toda la historia de la nación caribeña
CIUDAD MCY.- Donald Trumpvaloró positivamente el vínculo actual con las autoridades venezolanas, afirmando que «el liderazgo ha sido fantástico, y estamos trabajando con ellos, y las grandes compañías petroleras están entrando». El presidente subrayó que esta apertura ha facilitado una operatividad comercial sin precedentes para su país.
Según el jefe de Estado, las empresas energéticas de EEUU. han logrado acumular más riqueza en los últimos meses que en toda la historia de la nación caribeña. Trump enfatizó que esta situación financiera se debe a que la industria “simplemente se está manejando correctamente” bajo el nuevo esquema de trabajo.