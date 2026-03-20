Turmero recibirá a los grandes del teatro venezolano

CIUDAD MCY.- Los miembros de Blackout Teatro, anunciaron la celebración del II Encuentro de Teatro Turmero 2026, una ambiciosa jornada de formación, reflexión y muestras artísticas que tomará los espacios del municipio Santiago Mariño los días 25 y 26 de marzo, como antesala al Día Internacional del Teatro.

Esta segunda edición se viste de gala para homenajear lo que fue la trayectoria de dos pilares fundamentales de la cultura aragüeña: el cronista y actor Larry Álvarez y el director y dramaturgo Rubén Darío Gil.

El evento promete reunir a figuras de talla nacional como Somar Toro, junto a grandes talentos regionales, provenientes de agrupaciones como Teatro de Emergencia, Musimov, Nosdesterramos Teatro, los Fabuladores de Aragua, Teatro Estable de Villa de Cura, Un Cronopio Vivo, Teatro El Jaguar, Teatro Estable de Mariño, Psicomunidad y Blackout Teatro. Cada uno de ellos convertirá el Concejo Municipal y la Plaza Bolívar de Turmero en escenarios de vanguardia y pensamiento crítico.

En esta oportunidad se cuenta con el apoyo institucional de la Secretaría de Cultura del Estado Aragua, bajo la coordinación del Licdo. Nicolás González y su director, el Licdo. Weston Lizcano; el estado mayor de Cultura; y la Dirección de Cultura de la Alcaldía del Municipio Santiago Mariño, coordinada por el Licdo. Jesús Corniel.

PROGRAMACIÓN DE IMPACTO

Bajo la consigna «la escena vuelve a encenderse», este segundo encuentro ofrecerá un ciclo de talleres, conversatorios, clases magistrales y muestras artísticas- teatrales diseñadas para conectar de forma orgánica con el público en espacios convencionales y no convencionales de la ciudad.

«Tras el éxito alcanzado en nuestra primera experiencia, nos planteamos el firme propósito de convertir este espacio en un punto de reconocimiento permanente para el teatro aragüeño.», expresó Aruna Feliz, Directora de Producción de Blackout Teatro.

BLACKOUT TEATRO

FOTOS: CORTESÍA