UE Ma. Luisa Paredes de Antonini celebró III Edición de Saberes y Tradiciones

La directora del plantel mariobricense aseguró que, «la intención es mejorar el contexto educativo profundizando en nuestra historia local y regional».

CIUDAD MCY.- Bajo el lema “Venezuela es lo nuestro”, la Unidad Educativa Doña María Luisa Paredes de Antonini, llevó a cabo con éxito la 3era Edición de su Muestra Cultural, evento dedicado a resaltar las costumbres e idiosincrasia nacional. En esta oportunidad, la actividad central se enfocó en el Joropo venezolano, recorriendo sus variantes llanera, oriental, occidental, larense y andina.

La jornada permitió a los asistentes comprender la riqueza de esta danza que une al territorio de norte a sur, destacando las adaptaciones musicales de cada región, donde instrumentos como la mandolina y el cuatro marcan el ritmo de la identidad.

Importante mencionar que, el evento se desarrolló en los espacios del Inces Textil de La Candelaria, municipio Mario Briceño Iragorry, donde no solo se ofreció un espectáculo dancístico en el auditorio, sino también un recorrido integral por la geografía, la economía e historia de cada estado. Cabe mencionar que los estudiantes presentaron exposiciones sobre los próceres de la patria y las características territoriales de las regiones participantes, integrando el aprendizaje académico con el orgullo por lo local.

Además, se logró apreciar que la gastronomía también fue protagonista, permitiendo a la comunidad educativa disfrutar de degustaciones típicas que complementaron la experiencia sensorial de la jornada.

La actividad contó con la presencia de autoridades educativas, entre ellas la profesora Solimar Hernández, supervisora territorial del municipio Mario Briceño Iragorri, y la profesora Zaida Benítez, supervisora enlace del Centro Local de Investigación Permanente, asimismo, se sumó el aporte cultural de Eliseo Olivares, quien amenizó el encuentro con interpretaciones de música llanera, reforzando el vínculo entre la escuela y los saberes populares.

También participaron con su presencia los habitantes de la Comuna Apacuana, junto a padres, representantes y miembros de la comunidad educativa, fundamental para el éxito de esta edición.

La interacción entre los diferentes actores sociales demostró el compromiso compartido por preservar las manifestaciones tradicionales y fortalecer el sentido de pertenencia en las nuevas generaciones, donde cada baile fue precedido por una reseña histórica que explicó las diferencias técnicas y de vestimenta, como el caso del joropo mirandino central, cuya ejecución se distingue notablemente de las otras variantes regionales.

Para cerrar la jornada, la profesora Merci Yaritza Cañizalez, directora de la institución, calificó el encuentro como un intercambio de saberes profundamente ameno y significativo. Para ella, «La intención es mejorar el contexto educativo profundizando en nuestra historia local y regional»,

Con esta tercera edición, la institución reafirma su papel como baluarte de la cultura venezolana, logrando que el Inces Textil se transformara, por una mañana, en un mosaico vivo de la diversidad y el talento que caracteriza a Venezuela.

ELIMAR PEREZ

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