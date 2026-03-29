Llevada a cabo jornada de demarcación vial en planteles de Mariño

Trabajadores de Vías de Aragua culminaron el rayado escolar para garantizar a estudiantes y usuarios asegurar la movilidad y reducir accidentes.

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por brindar seguridad y bienestar al Semillero de la Patria cuadrillas de Vías de Aragua realizaron una jornada de demarcación vial en las zonas escolares del municipio Santiago Mariño.

Esta obra orientada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez se alinea con las políticas públicas impulsadas desde el Ejecutivo Nacional.

La actividad tomó la Unidad Educativa Nacional «José Rafael Revenga», donde los trabajadores con completaron el rayado escolar para una mejor visibilidad en la señalización peatonal.

Asimismo, el despliegue abordó la Unidad Educativa Estadal «Rosa Amelia Flores», donde se logró la demarcación correcta de las líneas que señalan en el pavimento la reducción de velocidad y alertan a los conductores la proximidad de una zona escolar.

Esta jornada de demarcación vial en las adyacencias de los centros educativos, facilitará la movilidad diaria de los estudiantes y al mismo tiempo fomentará la cultura vial responsable de los usuarios.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CORTESÍA