Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Llevada a cabo jornada de demarcación vial en planteles de Mariño

PorLuisa Pedroza

Mar 28, 2026

Trabajadores de Vías de Aragua culminaron el rayado escolar para garantizar a estudiantes y usuarios asegurar la movilidad y reducir accidentes.

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por brindar seguridad y bienestar al Semillero de la Patria cuadrillas de Vías de Aragua realizaron una jornada de demarcación vial en las zonas escolares del municipio Santiago Mariño.

Esta obra orientada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez se alinea con las políticas públicas impulsadas desde el Ejecutivo Nacional.

La actividad tomó la Unidad Educativa Nacional «José Rafael Revenga», donde los trabajadores con completaron el rayado escolar para una mejor visibilidad en la señalización peatonal.

Asimismo, el despliegue abordó la Unidad Educativa Estadal «Rosa Amelia Flores», donde se logró la demarcación correcta de las líneas que señalan en el pavimento la reducción de velocidad y alertan a los conductores la proximidad de una zona escolar.

Esta jornada de demarcación vial en las adyacencias de los centros educativos, facilitará la movilidad diaria de los estudiantes y al mismo tiempo fomentará la cultura vial responsable de los usuarios.

IRENE RODRÍGUEZ 

FOTOS:CORTESÍA

Por Luisa Pedroza

Noticias Destacadas

Deportes

Concepción entregó el “Luis Aparicio” a Eugenio Suárez en Cincinnati

28 de marzo de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Municipio Urdaneta activó dispositivo Semana Santa Segura 2026

28 de marzo de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Alcalde Régulo La Cruz entregó Memoria y Cuenta de su gestión de 2025

28 de marzo de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Construidos 3.5 kms de cortafuegos para prevenir incendios forestales en Ribas

28 de marzo de 2026 Luisa Pedroza