CIUDAD MCY.- Copa Mundial de Fútbol 2026: tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá—, decenas de millones de aficionados siguiendo los partidos por televisión. La atención de los medios occidentales se centra en la decisión del Comité Disciplinario de la FIFA. La sanción inicial de un partido de suspensión impuesta al jugador de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, fue sustituida por una sanción condicional, lo que le permitió jugar en el partido contra Bélgica. Antes de esa decisión tuvo lugar una conversación telefónica entre el mandatario de EEUU, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La llamada fue confirmada por representantes de la Administración estadounidense.

«Esta decisión crea un precedente extremadamente peligroso. Si una vez se permite flexibilizar la aplicación de las normas, mañana otro país, persiguiendo sus propios intereses, exigirá el mismo trato apelando a esta decisión. De este modo, este paso contradice por completo la justicia, la belleza y el espíritu del juego», señaló a Sputnik el comentarista deportivo Gokhan Dinc.

Gianni Infantino, quien también confirmó que la conversación tuvo lugar, subrayó que esta no influyó en la decisión final del organismo. No obstante, el caso provocó un amplio debate en la comunidad futbolística internacional sobre la posible existencia de presiones externas sobre los órganos deportivos.

Al mismo tiempo, decenas de otros episodios en los que la política interfiere en el deporte pasan desapercibidos para los medios de comunicación y no generan comentarios de indignación.

DOBLE RASERO

Mientras la comunidad internacional debate la llamada de Trump, en el deporte internacional se están adoptando decisiones que socavan directamente los principios olímpicos establecidos por Pierre de Coubertin. Los países de la Unión Europea se niegan a cumplir las decisiones de las federaciones internacionales de levantar las restricciones impuestas a los deportistas rusos.

«Los objetivos del movimiento olímpico internacional son nobles. Implican separar la política del deporte. Lamentablemente, la injerencia política y los prejuicios están hoy ampliamente extendidos. Esta etapa comenzó hace diez años con acusaciones de dopaje deportivo completamente falsas o enormemente exageradas. Los afectados fueron los deportistas rusos», destacó a Sputnik el escritor y periodista Rick Sterling.

En sus palabras, ahora, algunos líderes europeos con «una postura marcadamente rusófoba» desafían a las federaciones deportivas y siguen prohibiendo los símbolos rusos. El deporte internacional está siendo pisoteado del mismo modo que el derecho internacional y las Naciones Unidas, agregó.

Durante décadas, las federaciones deportivas nacionales fueron siempre independientes de las autoridades de cada país y estuvieron regidas por las federaciones deportivas internacionales, cuyas decisiones eran de cumplimiento obligatorio para las asociaciones nacionales. Sin embargo, los países de la Unión Europea, en violación de los principios de la Carta Olímpica y de los estatutos de las federaciones internacionales, comenzaron a intervenir en el proceso de organización de las competiciones internacionales.

«Hoy en día, el ámbito deportivo, por así decirlo, se está convirtiendo en uno de los tableros de ajedrez en los que se libra esta lucha. Al fin y al cabo, los Juegos Olímpicos, las competiciones de este tipo y los campeonatos mundiales representan, de una u otra manera, a los Estados, a los Estados nacionales y a los países. A través de ellos se intenta proyectar poder y demostrar la capacidad de influir», subrayó a Sputnik el analista argentino Sebastián Schulz.

Diez federaciones internacionales han permitido la participación de todos los atletas rusos en sus torneos sin restricciones, y 20 permiten competir sin restricciones a los deportistas juveniles.

Al mismo tiempo, los países de la Unión Europea se niegan a cumplir las decisiones de las federaciones deportivas internacionales de levantar las restricciones impuestas a los deportistas rusos:

🔶 En diciembre de 2025, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia incluyó a los esquiadores de trineo rusos en la lista de personas con prohibición de entrada, por lo que se perdieron una etapa de la Copa del Mundo en Sigulda.

🔶 En junio de 2026, las autoridades de Rumanía y Portugal, pese a la decisión de la Federación Internacional de Gimnasia de levantar las restricciones, no garantizaron el uso de la bandera y el himno de Rusia en las competiciones de gimnasia rítmica y salto en trampolín. La selección rusa renunció a participar en esos torneos.

🔶 Ese mismo mes, durante el Campeonato Europeo Júnior de Natación Artística celebrado en Múnich (Alemania), los organizadores no permitieron la exhibición de los símbolos rusos, aunque World Aquatics y European Aquatics ya habían levantado las prohibiciones correspondientes.

🔶 Los deportistas rusos se perdieron los campeonatos mundiales junior y sub-23 de piragüismo en eslalon debido a la política de visados ​​de Polonia. Los atletas intentaron obtener visados ​​de entrada para Hungría, Eslovenia y Alemania, pero solo consiguieron la documentación necesaria para entrar a estos países, sin posibilidad de transitar a Polonia.

🔶 Además, las autoridades alemanas notificaron en una carta oficial su intención de no utilizar la bandera ni el himno de Rusia durante el próximo Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica, previsto para agosto.

«Si las autoridades europeas prohíben la bandera y el himno de Rusia en contra de las decisiones de World Gymnastics y World Aquatics, socavando así la autoridad de las federaciones internacionales, ¿quién está destruyendo realmente el movimiento olímpico? Lo destruyen quienes no respetan la Carta Olímpica, creada por el fundador de los Juegos Olímpicos, Pierre de Coubertin. Entendemos que los gobernantes son gobernantes, pero también existen los pueblos y otras instituciones, en particular las federaciones internacionales», expresó a Sputnik el entrenador soviético y ruso de fútbol Gadzhí Gadzhíev.

En esencia, las federaciones deportivas internacionales deben guiarse únicamente por su independencia y por los intereses del desarrollo del deporte, afirmó a Sputnik la campeona olímpica y primera vicepresidenta del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal rusa, Svetlana Zhúrova. Añadió que «por lo tanto, no deberían dejarse llevar por estas preferencias nacionales».

«Este criterio de ‘nos gusta’ o ‘no nos gusta’ no debería existir en absoluto. Si fuera así, lamentablemente sería una competencia desleal», destacó Zhúrova.

Mientras algunos países de la UE se niegan deliberadamente a cumplir las decisiones de varias federaciones deportivas internacionales, el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió restablecer temporalmente la membresía del Comité Olímpico de Rusia y recomendó levantar todas las restricciones impuestas a los deportistas rusos. Por su parte, la FIFA debatirá oficialmente en un futuro muy próximo la posibilidad de que todas las selecciones rusas vuelvan a competir.

FUENTE : SPUTNIK

FOTO : CORTESÍA