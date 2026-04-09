Venetur abrirá oficina comercial en Ciudad de México

CIUDAD MCY.- Venezolana de Turismo (Venetur) anunció la próxima apertura de la oficina comercial en Ciudad de México, como parte de una jornada de trabajo, para expandir el horizonte turístico de los venezolanos y venezolanas.

«Bajo las directrices de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, seguimos fortaleciendo la cooperación bilateral y la presencia de nuestra Marca País en mercados estratégicos», informó el viceministro de Turismo Internacional, Marcos Medina, en la cuenta de Instagram del organismo.

En un importante encuentro en videoconferencia con la capital azteca, el viceministro junto a la profesora universitaria, Dheliz Álvarez, establecieron comunicación con la embajadora venezolana en México, Stella Lugo, para unir sus esfuerzos en la misión de estrechar lazos diplomáticos y comerciales con la República Mexicana para felicidad del turista.

“Nos llena de orgullo compartir los avances de la jornada de trabajo para la próxima apertura de la oficina comercial de Venetur en Ciudad de México (…) ¡Seguimos construyendo una economía diversa, productiva y con sello venezolano para nuestra Patria!”, expresaron las autoridades venezolanas.

Venetur, como operadora turística oficial del Estado venezolano a través del Ministerio para el Turismo (Mintur), promueve el turismo nacional e internacional a través de una red propia de hoteles, servicios de transporte y paquetes recreativos a precios accesibles.

FUENTE VTV

FOTO: CORTESÍA