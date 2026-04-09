Presidenta Encargada se reúne con la Gobernadora General de Grenada

CIUDAD MCY.- En el marco de su primera Visita Oficial al Caribe, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue recibida por la gobernadora General de Grenada, Cécile La Grenade, en un encuentro que reafirma el respeto mutuo y la sólida alianza estratégica que existe entre ambas naciones.

En esta línea, es relevante subrayar que la reunión con la Gobernadora General, quien ejerce como Jefa de Estado y se destaca por ser la primera mujer y científica en ocupar dicho cargo desde 2013, se desarrolló bajo un clima de alta cordialidad y diálogo que se centró en establecer canales de comunicación más directos para robustecer la cooperación técnica y política en los años por venir.

Vale acotar, que ambas naciones coinciden en la aspiración de una mayor unidad latinoamericana y caribeña para afrontar desafíos globales, y una estabilidad geopolítica que beneficie directamente a la calidad de vida de sus ciudadanos.

Como parte de la alianza estratégica, la delegación venezolana, integrada por el Canciller Yván Gil, el ministro del Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, y el ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, acompañó a la mandataria en esta jornada orientada a profundizar las relaciones estratégicas entre ambas naciones.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA