Venezuela ajusta las reglas de juego para captar flujos masivos de inversión petrolera

PorRafael Velásquez

Ene 27, 2026

CIUDAD MCY.- Se espera que, a través de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se puedan captar importantes flujos de inversión internacional y nacional “de manera correcta, sincera, eficiente, en un diálogo permanente a través del Consejo Nacional de Economía”, así lo aseveró la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

En un mensaje en su canal de Telegram, Rodríguez exaltó que es una iniciativa orientada a fortalecer la soberanía energética e incorporar los Contratos de Participación Productiva (CPP) y las Alianzas Técnicos Financieras (ATF) y “otros modelos de gestión que han permitido impulsar la producción y la inversión aun en circunstancias adversas”.

“Este es un buen plan para el futuro de nuestro país y también para nosotros consolidar y acentuar la cooperación energética internacional con todos los países que quieran venir a la patria con una ley clara, con seguridad jurídica y normas adaptadas a las prácticas internacionales de este sector”, señaló.

Instó a que la Ley Orgánica de Hidrocarburos sea un marco moderno, de seguridad jurídica y cooperación energética internacional; “esta ley permitirá que Venezuela avance con firmeza en su camino para convertirse en un gran productor mundial, transformando sus vastas reservas en desarrollo económico y bienestar para nuestro pueblo”.

