Venezuela anuncia nacimiento de la Universidad Bolivariana de la Diplomacia de Paz

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, anunció este jueves que el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual” (Iaedpg) se transforma en la Universidad Bolivariana de la Diplomacia de Paz, por instrucciones de la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Este instituto comienza a partir de este momento a transformarse en universidad: La Universidad Bolivariana de la Diplomacia de Paz”, informó el canciller venezolano durante el acto de graduación de la V Promoción de la Maestría en Política Exterior de Venezuela y la I Promoción de la Especialización en Negociaciones Económicas Internacionales.

Los integrantes de este grupo, son los últimos graduandos del instituto, en su aniversario número 35, divulgó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores en su web.

“El nacimiento de la Universidad Bolivariana de la Diplomacia de Paz es posible gracias al trabajo de los profesores, de las profesoras, de los directivos, de los estudiantes, de toda la Cancillería, que ha construido una doctrina de formación pedagógica, de acción y una doctrina diplomática”, subrayó Gil.

El canciller felicitó a la directiva del instituto por el arduo trabajo que ha realizado para poder alcanzar lo que llamó un sueño para la transformación en universidad.

Dijo que, es un concepto integral en la formación de pregrado, de carreras como la Licenciatura de Relaciones Internacionales, y ver a la diplomacia como la acción en todos los ámbitos, la geografía, la historia, la cultura, la economía, la sociedad plena. “Porque la diplomacia es lo que somos como país y la Universidad Bolivariana de la Diplomacia de Paz será lo que seremos como país”, auguró.

FUENTE:VTV

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