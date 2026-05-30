Gran Misión Vuelta a la Patria retornó a 131 venezolanos a su hogar

CIUDAD MCY.- Este viernes, regresó al territorio nacional un total de 131 venezolanos repatriados mediante el vuelo número 153 de la Gran Misión Vuelta a la Patria. Entre los ciudadanos presentes en este grupo, fueron incluidos 12 niños, 29 mujeres y 90 hombres. La información fue difundida a través del canal oficial de Telegram del programa social.

«131 historias que recomienzan en amor venezolano», describió la publicación. De la misma manera, mediante este mensaje digital se comunicó el compromiso con «la unión de las familias venezolanas».

El objetivo de este programa social es proteger y asistir a los ciudadanos venezolanos que emigraron de manera no planificada, y permanecen en el extranjero en una situación de vulnerabilidad.

A través de sus consulados, los miembros de la Misión intervienen para garantizar el bienestar de los repatriados, además de brindarles la protección necesaria. Asimismo, los integrantes de la Misión Vuelta a la Patria coordinan con todas las instituciones del Estado venezolano para asegurar su inclusión inmediata en las políticas sociales del Gobierno nacional.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA