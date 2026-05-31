Venezuela e India mantienen 40 años de fortalecimiento de acuerdos estratégicos

CIUDAD MCY.- En el contexto del mejoramiento de las relaciones diplomáticas de Venezuela en el mundo, los acuerdos con la India experimentan un reimpulso que busca la consolidación de una alianza estratégica e integral, tras más de 40 años de presencia diplomática ininterrumpida.

Como resultado de las relaciones, el comercio bilateral entre Caracas y Nueva Delhi pasó de 424 millones de dólares en 2022 a mil 900 millones de dólares en 2025, donde el sector energético e hidrocarburos ha sido el eje histórico del intercambio que posiciona a Venezuela como un proveedor clave de crudo la nación India.

De acuerdo con un reporte de La Noticia VTV, las naciones también mantienes convenios de transformación digital e inteligencia artificial, esfuerzo complementado con acuerdos universitarios implementados en la Universidad Internacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández Moran, donde se preparan jóvenes en 12 carreras de vanguardia.

Otras alianzas fundamentales se dan en materia de salud pública e industria farmacéutica, además de convenios específicos de promoción y protección de inversiones reciprocas en el ámbito de agricultura, minería estratégica, turismo y sector automotriz.

FUENTE:VTV

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