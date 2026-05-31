Invitan al Poder Popular a unirse al voluntariado de la Gran Misión Madre Tierra

CIUDAD MCY.- La presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques), Rosinés Chávez, invitó al Poder Popular a registrarse para el voluntariado en la página oficial de la Gran Misión Madre Tierra. La convocatoria la realizó mediante su cuenta de Instagram. La presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques), Rosinés Chávez, invitó al Poder Popular a registrarse para el voluntariado en lade la Gran Misión Madre Tierra. La convocatoria la realizó mediante su cuenta de Instagram.

Para participar en esta iniciativa, se realizan las siguientes modalidades de apoyo ecológico:

Adopción de árboles

Participación en jornadas de reforestación

Participación en los Guardianes del Árbol

Donación de semillas y plantas

Apadrinamiento de viveros

Voluntariado logístico

Asimismo, la presidenta de Inparques reiteró que el Plan Nacional de Reforestación Chuquisaca fue ejecutado para la restauración de los ecosistemas venezolanos, y proyecta la plantación de 10 millones de árboles.

«El Plan Nacional de Reforestación Chuquisaca ya está en marcha para restaurar nuestros ecosistemas, proteger las cuencas hidrográficas y devolverle el verde a nuestras ciudades, especialmente con especies forestales y frutales, priorizando las autóctonas y endémicas de cada bioregión del país», indicó la presidenta de Inparques.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA