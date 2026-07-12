Venezuela logra tres medallas de oro y una de bronce en Panamericano de Sambo

CIUDAD MCY.- El equipo de sambo de Venezuela protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la primera jornada del Campeonato Panamericano de Sambo, celebrada en Alajuela, Costa Rica, al obtener tres medallas de oro y una de bronce; con este resultado, se consolidó como la selección más fuerte en el Sport Sambo femenino.

Neilys Alejandra Borregales se coronó campeona en la categoría de -50 kg, mientras que Stephanye Zavarella confirmó el dominio nacional al conquistar la medalla de oro en los -59 kg. Por su parte, Rimarys Carrasquel completó una sobresaliente jornada al imponerse en la categoría -72 kg, lo que otorgó a Venezuela su tercer título continental del día.

Además de las tres preseas doradas, Venezuela sumó una medalla de bronce de la mano de Julieta González en la categoría -65 kg de Combat Sambo, un logro que amplió la presencia del país en el podio continental.

Con cuatro medallas en total, tres de oro y una de bronce, Venezuela dejó el tricolor en alto y cerró la jornada como una de las delegaciones más exitosas del campeonato, en la cual se destacó especialmente por el dominio mostrado en las categorías femeninas.

FUENTE: VTV

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