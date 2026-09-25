Venezuela presenta abanico de opciones musicales para disfrutar en este 2026

Artistas como Tini Stoessel, Silvestre Dangond y la agrupación Camila son parte de la cartelera musical que podrás disfrutar en este último trimestre del 2026; aquí te damos todos los detalles, fechas y ciudades

CIUDAD MCY.- Las estrellas nacionales e internacionales hacen parada en nuestro país para ofrecer su música y talento al público venezolano.

YORDANO

Con su tour “Ida y Vuelta”, el cantautor venezolano trae al escenario sus más grandes éxitos, los cuales podemos destacar Manantial de Corazón, Por Estas Calles, Madera Fina, Locos de Amor, entre otros. Yordano se presentará el sábado 3 de octubre de 2026, a las 8:00 pm, en la Casa Portuguesa del Estado Aragua; y, posteriormente, el 10 de octubre de 2026 en el Teatro Teresa Carreño en la ciudad de Caracas.

TINI STOESSEL

La cantante argentina se encuentra recorriendo América y Europa con su ambicioso “Futttura World Tour”. El espectáculo recopila grandes éxitos de toda su trayectoria, desde su etapa en Violetta hasta sus discos de pop urbano actuales. La ciudad de Caracas, el próximo miércoles 21 de octubre de 2026, es la encargada de recibir a la estrella argentina en el imponente Estadio Monumental Simón Bolívar.

GREEICY

La cantante colombiana traerá a Venezuela su esperado “Candela World Tour” el próximo mes de octubre. El show promociona su nuevo álbum homónimo Candela e incluye una enérgica puesta en escena con ritmos tropicales, pop urbanos y coreografías espectaculares. El jueves 22 de octubre se presentará en Barquisimeto; el sábado 24 de octubre en el emblemático Poliedro de Caracas; el domingo 25 de octubre en Maracaibo, en el Palacio de Eventos; y el martes 27 de octubre en Lechería.

SILVESTRE DANGOND

El artista se encuentra promocionando su gira internacional “El Baile de Todos”. Como parte de este tour, ha confirmado su esperado regreso a Venezuela para noviembre de 2026, tras desatar una enorme euforia que obligó a duplicar funciones por Sold Out; estas son las citas oficiales en territorio venezolano: 6 de noviembre de 2026, Valencia-Wynwood Park (Función añadida); 7 de noviembre de 2026, Valencia-Wynwood Park (Sold Out); 16 de noviembre de 2026, Maracaibo-Terraza del Sambil Maracaibo (En el marco de la Feria de La Chinita); Noviembre de 2026, Mérida (Día por confirmar); 23 de enero de 2027, San Cristóbal-Estadio Metropolitano de San Cristóbal (Feria de San Sebastián).

CAMILA

La agrupación mexicana Camila regresa a Venezuela con su gira mundial de despedida “Adiós… World Tour”. El emblemático trío de pop romántico, conformado por Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado, se presentará en tres ciudades del país a finales de este año: El martes 1° de diciembre de 2026 en Lechería; jueves 3 de diciembre de 2026 en Maracaibo en el Palacio de Eventos; sábado 5 de diciembre de 2026 desde la Ciudad de Caracas en la Terraza del CCCT.

MORAT

Con su “Ya es mañana tour”, la agrupación colombiana pisará tierra venezolana los días 12 y 13 de diciembre de 2026 en la Universidad Simón Bolívar en Caracas.

Sin duda alguna Venezuela se convierte en tierras de espectáculos y los fans se podrán deleitar con noches cargadas de música, diversión, baile y buena vibra.

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