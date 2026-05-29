Gobierno y sector privado establecen meta de 8.000 intervenciones quirúrgicas a nivel nacional

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, anunció que el Gobierno Bolivariano ha concretado importantes alianzas estratégicas con el sector privado en materia sanitaria, orientadas específicamente a la realización de intervenciones quirúrgicas de alta complejidad.

El titular de la cartera de salud precisó que este plan conjunto tiene una meta establecida de 8.000 operaciones a nivel nacional, de las cuales ya se han logrado ejecutar exitosamente 1.955 intervenciones hasta la fecha, garantizando así la atención médica especializada a la población venezolana.

En el marco del fortalecimiento del sistema público, la autoridad ministerial destacó el significativo avance del Plan de Intervención de Hospitales ejecutado a través de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles), las cuales han consolidado la recuperación integral de 76 centros de salud en todo el territorio nacional.

Asimismo, Alvarado detalló que, gracias al trabajo articulado con el Poder Popular, se ha logrado el financiamiento directo de 73 proyectos destinados a la rehabilitación de Consultorios Populares, a lo que se suman más de 20 obras de similar envergadura que actualmente son ejecutadas por diversas alcaldías y gobernaciones mediante los recursos del Consejo Federal de Gobierno.

FUENTE: AVN

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