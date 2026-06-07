Venezuela rechaza declaraciones de Guyana sobre posible fallo del CIJ

CIUDAD MCY.- El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial de rechazo categórico frente a las recientes declaraciones emitidas por altos portavoces del Gobierno de la República Cooperativa de Guyana. Los funcionarios guyaneses insinuaron que un eventual fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) obligaría a Venezuela a ceder de manera definitiva sus derechos soberanos sobre la Guayana Esequiba.

​Durante el foro de alto nivel El Esequibo es Venezuela 2026, las autoridades de la Cancillería y de la Comisión Presidencial para la Defensa del Esequibo recordaron que Venezuela mantiene una postura histórica de Estado y amparada al derecho internacional.

El Poder Ejecutivo de Venezuela publicó un manifiesto oficial orientado a desautorizar los recientes comentarios del primer ministro de Guyana, Mark Phillips, en torno a la resolución de la disputa por el Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). De acuerdo con el documento compartido por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, mediante canales digitales, el Estado venezolano calificó de «írrita» y fuera de norma la querella unilateral interpuesta por el país vecino, advirtiendo que sus afirmaciones constituyen una transgresión directa a los acuerdos internacionales vigentes.

​La diplomacia local recalcó de forma tajante que Venezuela jamás ha otorgado su aval ni legitimidad jurídica a la CIJ para dirimir este diferendo histórico. En este sentido, el texto oficial subraya que genera profunda estupefacción ver cómo el gobierno guyanés asume con asombrosa ligereza el resultado de un dictamen judicial que aún no se ha producido.

Por tal motivo, Miraflores ratificó de manera inequívoca que desconocerá cualquier veredicto emanado por dicho tribunal con respecto al territorio esequibo, sin importar su sentido o contenido.

«Llama poderosamente la atención que las autoridades de Guyana se atrevan mágicamente a dar por sentado el contenido de una futura decisión de la CIJ», resalta el texto oficial

FUENTE: CIUDAD CCS

FOTO: CORTESIA