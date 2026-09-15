Venezuela suma 3 oros y escala al cuarto lugar del medallero en Santa Fe 2026

En natación, se ganaron dos preseas doradas y en levantamiento de pesas la criolla Katherin Echandía sumó el tercer metal para el país

CIUDAD MCY.-Una destacada actuación de los atletas venezolanos, del lunes 14 de septiembre, permitió a la delegación nacional posicionarse en el cuarto lugar del medallero general de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras conquistar 3 preseas doradas.

En natación, Venezuela firmó un histórico doblete en la prueba de los 50 metros mariposa. En la rama femenina, Lismar Lyon se adjudicó la medalla de oro con un tiempo de 26.38, mientras que Jorge Otaiza hizo lo propio en la rama masculina y se quedó con el máximo galardón de la prueba con un tiempo de 23.60.

Por su parte, en levantamiento de pesas, la criolla Katherin Echandía sumó la tercera dorada para Venezuela en la categoría de los 53 kilogramos, alcanzando en arranque 87 kg; en el envión 111 kg, para un total olímpico de 198 kg.

Con los resultados obtenidos durante esta jornada, Venezuela acumula un total de 11 medallas en lo que va de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, desglosadas en 3 de oro, 4 de plata y 4 de bronce.

El medallero es liderado por Brasil con 21 doradas, seguidas por Argentina con 12 y Colombia con 10.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL