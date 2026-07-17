Venezuela y Arabia Saudita ampliarán cooperación en II Comisión Mixta

CIUDAD MCY.– El ministro de Relaciones y Comercio Exterior, Félix Plasencia, se reunió con su homólogo de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, en Riad, con quien reafirmó la voluntad de ampliar la cooperación en diversos sectores con la realización de la II Comisión Mixta.

«Durante este fraterno encuentro, reafirmamos la voluntad conjunta de ambos gobiernos para fortalecer, mediante la próxima realización de la Il Comisión Mixta bilateral, nuestra histórica relación energética y maximizar nuestros vínculos en otras áreas; como la comercial, de agricultura, turismo, infraestructura y cooperación, con proyectos de inversión conjuntos», señaló en canciller venezolano.

En la reunión, los diplomáticos intercambiaron visiones sobre el papel de los dos países en sus respectivas regiones, así como el contexto geopolítico actual en América Latina, el Caribe y el Medio Oriente.

Plasencia extendió agradecimiento por las muestras de solidaridad recibidas desde el Reino de Arabia Saudita tras el reciente doble terremoto en Venezuela, por lo que destacó la disposición de la nación árabe de acompañar la recuperación y reconstrucción de las áreas impactadas.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA