Venezuela y Colombia estrechan cooperación bilateral en materia cultural

CIUDAD MCY.-Venezuela y Colombia estrecharon su cooperación bilateral en el ámbito de la cultura, tras un encuentro entre el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, y su homóloga colombiana, Yannai Kadamani, como parte del Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural “Artes para la Paz” 2026, celebrado en Bogotá.

Durante la jornada, ambos reafirmaron la voluntad de sus gobiernos en establecer mecanismos comunes en materia de educación artística. Asimismo, destacaron el interés mutuo por impulsar la organización de grandes eventos conjuntos y el intercambio de experiencias en torno a las diversas expresiones del arte y la cultura.

Los dos ministros coincidieron en abordar la cultura como una herramienta transformadora, capaz de construir narrativas que reivindiquen la identidad y la memoria de los pueblos.

En ese sentido, subrayaron la importancia de alcanzar acuerdos que consoliden la paz y el desarrollo integral mediante una integración binacional multidisciplinaria.

FUENTE: MINCULTURA

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