Venezuela y el Fondo OPEP evalúan proyectos científicos y climáticos en Viena

CIUDAD MCY.- Con el fin de fortalecer el desarrollo científico-tecnológico nacional y abordar el impacto del cambio climático en América Latina y el Caribe, el ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, sostuvo un encuentro en Viena con el presidente del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, Dr. Abdulhamid Alkhalifa.

«Hemos puesto a disposición las capacidades del sistema de investigación y desarrollo científico en Venezuela para impulsar proyectos conjuntos que aborden diversos problemas ambientales», destacó el ministro en un mensaje emitido por su canal oficial de Telegram.

Uno de los temas centrales de la conversación fue el impacto del cambio climático en los pequeños Estados insulares, con especial énfasis en la proliferación de sargazo en el Caribe, que ha afectado considerablemente al turismo, uno de los principales motores económicos de la región.

En este sentido, se extendieron solidarios agradecimientos al Dr. Alkhalifa y al Fondo OPEP por su compromiso en la colaboración técnica y financiera, así como su disposición a realizar reuniones de seguimiento y posibles acuerdos que fortalezcan los proyectos de protección regional.

FUENTE: VTV

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