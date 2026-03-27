Venezuela y España consolidan espacios de diálogo tras encuentro en la AN

CIUDAD MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez, sostuvo un encuentro con el embajador de España en Venezuela, Álvaro Albacete.

“Sostuvimos un productivo encuentro con el Embajador de España en Venezuela, Álvaro Enrique Albacete Perea, reafirmando nuestro compromiso con la Diplomacia Bolivariana de Paz”, dijo Rodríguez a través de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

El titular del Poder Legislativo recalcó que con este encuentro “consolidamos espacios de diálogo y respeto mutuo para afianzar las relaciones bilaterales en beneficio de nuestras naciones”.

Este encuentro representa un paso más en el fortalecimiento de la agenda política y diplomática entre Venezuela y España, al apostar por la estabilidad y el reconocimiento institucional recíproco.

FUENTE: VTV

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