Misión diplomática llega a Washington para fomentar relaciones de respeto con EEUU

CIUDAD MCY.- La delegación diplomática venezolana del Gobierno de la presidenta (E), Delcy Rodríguez, se encuentra en Estados Unidos para iniciar una nueva era de diálogo entre ambos países.

En ese sentido, el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, informó que ya se encuentran en Washington, junto al encargado de negocios, Félix Plasencia, para la instalación de la misión en los Estados Unidos de América.

“Trabajamos para fomentar relaciones basadas en el respeto y la cooperación para la prosperidad de nuestros países”, añadió en redes sociales el viceministro.

A su vez, recalcó que tuvieron una agenda de encuentro con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, con el subsecretario Michael Kozak y el subsecretario, Caleb Orr, para explorar oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral.

Por su parte, Plasencia destacó que la mandataria (E), envió a Blanco para retomar la presencia diplomática en Estados Unidos. “Aquí estamos un grupo de funcionarios para atender los asuntos que le interesan a los venezolanos”.

FUENTE: VTV

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