Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Venezuela y Qatar impulsan alianza estratégica para promover el turismo

PorLuisa Pedroza

Abr 15, 2026

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones que la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, ejecuta para el posicionamiento del producto Venezuela, en el mercado mundial, se concretó un encuentro con el embajador del Estado de Qatar, su excelencia Salman Nabit Mubarak Abdullah Al-Khulaifi. La reunión tuvo como finalidad el progreso de la agenda bilateral de cooperación turística.

La titular del Turismo Nacional destacó que, “la consolidación de estas alianzas estratégicas fomenta la conectividad aérea, la inversión y la proyección de la nación caribeña como destino de alto valor global”. El encuentro permite, además definir rutas de trabajo que favorecen el crecimiento económico del sector.

Ambas autoridades, abordaron planes que facilitan el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de una oferta venezolana competitiva y diversa. Estas gestiones se articulan para fortalecer el Motor Turismo. Y el cumplimiento de políticas de acción, que impulsa la presidenta (E) Delcy Rodríguez, como eje fundamental para el desarrollo y la prosperidad económica de la nación.

FUENTE: EL MAZO DANDO 

FOTO:CORTESIA 

Por Luisa Pedroza

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