Venezuela y Rusia firman protocolo sanitario sobre productos pesqueros

CIUDAD MCY.-Venezuela y Rusia firmaron un protocolo sobre requisitos veterinarios y sanitarios para el intercambio de productos pesqueros, informó el Ministerio de Pesca y Acuicultura, este domingo.

El convenio fue suscrito por representantes del ministerio y el Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de la Federación de Rusia e incluye la producción, transporte, almacenamiento y comercialización.

Se firmó luego de tres años de trabajo técnico y establece las condiciones que facilitan el comercio, la trazabilidad y seguridad destinados a ambos mercados.

El acto se realizó en el contexto del IX Foro Mundial de Pesca de San Petersburgo, celebrado entre el 16 y 18 de septiembre, donde los integrantes de la delegación se reunieron con representantes del Instituto Federal Ruso de Investigación de Pesca y Oceanografía para ampliar la cooperación científica.

Además, se efectuaron encuentros con empresas de acuicultura, biotecnología e innovación para explorar la modernización de la actividad en territorio del país suramericano. Entre las compañías rusas destacan Algotec y Germes.

Asimismo, con la empresa Proficoll, se evaluaron proyectos para el aprovechamiento de subproductos en la elaboración de colágeno y gelatina.

Por otra parte, con Fish Retail Plus, la Unión de Industriales de la Pesca de Rusia y Fesco, se dialogó sobre la comercialización, rutas de transporte y mecanismos de intercambio seguro y sostenido, subrayó el ministerio.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL