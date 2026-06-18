Viva Venezuela inició actividades para celebrar el Día de San Juan Bautista

CIUDAD MCY.- La Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, inició este miércoles las festividades previas a la celebración del Día de San Juan Bautista, con un homenaje en el Teatro Alameda de San Agustín, Caracas.

El Ministerio de Cultura informó que el jefe de la misión, Tarek William Saab, resaltó el impacto social de esta festividad, que supera el ámbito religioso para posicionarse como una de las expresiones culturales y musicales más determinantes del país.

“Quiero inscribir su simbología dentro de lo que implica una de las tradiciones espirituales, culturales, musicales, religiosas más importantes que tiene Venezuela a escala nacional”, expresó.

Saab subrayó la fusión que representa el mito de San Juan, al integrar las raíces afrodescendientes con la cultura urbana en los sectores populares.

El diputado y promotor social, Noel Márquez, en representación de la Cofradía de San Juan de San Agustín, enfatizó que la presencia de las autoridades envía un mensaje claro de resiliencia y resistencia para la Venezuela multiétnica.

“Nos unimos en torno a San Juan Bautista para que la fuerza espiritual, la fuerza contenida en nuestra forma de ser, sea la que marque el camino de la paz, el camino del diálogo, el camino de la unión familiar y de la unión comunitaria”, indicó el parlamentario.

FUENTE: AVN

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