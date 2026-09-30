Vuelta Ciclista a Venezuela 2026 recorrerá seis estados del país 

CIUDAD MCY.- Un conjunto de 14 equipos profesionales extranjeros participará en la LXIII edición de la Vuelta Ciclista a Venezuela 2026, la cual se disputará del 4 al 11 de octubre con ocho etapas en los estados Trujillo, Lara, Portuguesa, Yaracuy, Carabobo y Aragua; y otorgará puntos para la clasificación individual y por equipos de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

En este sentido, los equipos incluyen, según su puntaje en la tabla clasificatoria continental:

Modern Adventure Pro Cycling de EE.UU. (mil 311 pts)

Team Medellín – EPM de Colombia (890 pts)

Petrolike de México (689 pts)

Best PC de Ecuador (639 pts)

Nu Colombia (533 pts)

GW Erco Sportfitness de Colombia (412 pts)

Localiza Meoo / Swift Pro Cycling de Brasil (593 pts)

L39ION of Los Angeles de EE.UU. (365 pts)

Team Sistecrédito de Colombia (323 pts)

Plus Performance – Zeo Sport de Chile (282 pts)

​Por otro lado, el bloque foráneo para la ronda nacional se completa con la escuadra portuguesa Tavfer, la Selección Nacional de Cuba y los conjuntos colombianos Level Up y Team Spartak.

De esta manera, con esta participación internacional de gran peso competitivo, las escuadras nacionales medirán fuerzas ante bloques consolidados en la UCI; como parte del América Tour 2026, al cual se integra la Vuelta Ciclista a Venezuela 2026.

FUENTE: MINDEPORTE

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