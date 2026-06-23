XV Festival Nacional «Joropito de Oro» enalteció la identidad venezolana

La Unidad Educativa César Rodríguez Palencia en el municipio Santiago Mariño fue el escenario en el que talentos infantiles de 8 estados del país se reunieron para celebrar la música llanera y la danza tradicional

CIUDAD MCY.- Con alegría, orgullo y un zapateado que retumbó en el alma de los presentes, el municipio Santiago Mariño se vistió de gala para acoger la décimo quinta (XV) edición del Festival Nacional «Joropito de Oro».

El evento, realizado en las instalaciones de la Unidad Educativa César Rodríguez Palencia, se consolidó como epicentro del folclor venezolano, reuniendo a 75 niños y niñas provenientes de 8 estados del país, quienes a través de sus expresiones folclóricas del canto y la danza preservaron la identidad aragüeña y la venezolanidad.

La actividad contó con el acompañamiento y respaldo de las autoridades locales, encabezadas por el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán, y el director de Cultura, Jesús Corniel, quienes compartieron y celebraron el rotundo éxito de este destacado evento.

Durante la jornada, los jóvenes talentos deslumbraron a los asistentes con la interpretación de una variada selección de temas de la música llanera.

​Asimismo, la energía de las agrupaciones de danza se hizo sentir en cada rincón, poniendo a zapatear al público con intensas y magistrales demostraciones del tradicional joropo

​El burgomaestre aprovechó la ocasión para señalar la profunda importancia cultural, educativa y social que tiene la realización ininterrumpida de este festival para el municipio y el país.

​»Hoy hemos recibido talentos de más de 8 estados de nuestro país, con este gran evento nosotros estamos forjando los valores de nuestra identidad, y de la venezolanidad que nos define», afirmó Guzmán.

Finalmente, el XV Festival Nacional «Joropito de Oro» cerró su telón reafirmando su posición como un escenario vital e insustituible para el intercambio cultural y la preservación de la música tradicional. Gracias a iniciativas como esta, se garantiza que las nuevas generaciones sigan fortaleciendo su amor, respeto y arraigo por la rica identidad llanera venezolana.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESÍA