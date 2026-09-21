Yulimar Rojas reaparece y encanta a sus seguidores con nuevo look

CIUDAD MCY.- La deportista venezolana Yulimar Rojas reapareció en redes sociales con un llamativo look, que se llevó múltiples mensajes de halagos por lucir tan producida.

La morena de gran estatura y largas piernas fue maquillada por José Branchs, quien con tonos marrones, resaltó el rostro de Yulimar, de 30 años, una de las deportistas más conocidas y respetadas de Venezuela.

Rojas posó seria y llevando con elegancia el maquillaje, seguramente para una ocasión especial que la hizo lucir totalmente diferente a como se muestra en los campeonatos en los que compite, y en los que muestra cómo sus largas piernas pueden realizar grandes saltos.

En una de las imágenes, la medallista olímpica se mostró vestida, llevando un traje de color rojo y lleno de lentejuelas.

El makeup y look de Rojas hicieron que el público llenara la publicación de comentarios, resaltando lo guapa que se veía y hasta haciendo comparaciones con la presentadora y exreina de belleza, Dayra Lambis.

FUENTE: MERIDIANO

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