CIUDAD MCY.- La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, presentó este jueves nuevas pruebas de la organización criminal que dirige Juan Guaidó, en conjunto con personas que éste ha designado para usurpar cargos desde el exterior.

En el Palacio de Miraflores, Caracas, Rodríguez reveló datos del abogado José Ignacio Hernández, quien fue abogado y participó como experto en el juicio de Venezuela contra Crystallex, y ahora usurpa el cargo de procurador de Guaidó.

Hernández fue pieza fundamental para secuestrar Citgo

Además, la vicepresidenta Rodríguez presentó un audio en el cual se demuestra el vínculo de Hernández con David Malpass, quien fue subsecretario del Tesoro para asuntos internacionales de Donald Trump (2017-2019).

Malpass es luego designado presidente del Banco Mundial y es uno de los principales promotores de las medidas coercitivas contra Venezuela en ese período, cuando fueron sancionados 72 funcionarios, así como el petro, Pdvsa, Evrofinance, Mosnarbank, Minerven, Bandes, Bandes de Uruguay, Bancos Bicentenario, Venezuela y Prodem S.A.

Durante su intervención, Rodríguez presentó un audio en el cual Hernández deja clara su vinculación con Malpass. «El falso procurador de Guaidó y el presidente del Banco Mundial se aliaron y planificaron entregar Citgo a Conoco Phillips, esa era la idea», denunció Rodríguez.

Aseveró que hay todo un entramado al servicio de intereses extranjeros. «Estamos viendo la complicidad de los extremistas, agentes extranjeros, que están validando la tesis de que Venezuela es de Estados Unidos y por tanto han organizado esta corporación criminal para entregar los recursos de todos los venezolanos y venezolanas».

«El presunto movimiento que preside Juan Guaidó es una organización criminal que busca apoderarse de los activos financieros de nuestro país y en el extranjero», sentenció.

Agregó: «Llámese Leopoldo López, Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, Ricardo Hausmann y otros, nosotros hemos pedido la aplicación de convenciones internacionales contra el delito trasnacional y el crimen organizado».

Rodríguez solicitó a la Fiscalía General de la República abrir una investigación contra Hernández y que se le retire su título de abogado por los delitos que ha cometido contra la nación.

José Ignacio Hernández se reconoce como falso procurador de Guaidó

El abogado José Ignacio Hernández confesó que el cargo de procurador especial –asignado por el opositor Juan Guaidó para usurpar las funciones del procurador general de la República, Reinaldo Muñoz– nunca existió.

Tal evidencia fue presentada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez para demostrar el funcionamiento de una corporación criminal para apropiarse de los activos de la República en el exterior.

La vicepresidenta difundió un audio sobre una interpelación realizada en días recientes a Hernández por la Comisión de Petróleo y Energía de la Asamblea Nacional en desacato, donde participaron los diputados opositores Elías Matta, Óscar Ronderos, Jorge Millán y Luis Stefanelli.

En el sonido, Hernández admitió que tal «procuraduría especial» nunca funcionó. «La oficina del Procurador no tiene funcionarios, aquí no hay funcionarios, no hay estructura, no hay burocracia, no hay nada. Entonces, yo con respeto digo: de qué funcionarios se habla, cuáles formalidades se habla. Entonces hay una gran inconsistencia entre estos formalismos jurídicos que se pretenden exigir y la realidad de que la oficina del Procurador especial no existe. No existe, no ha existido nunca», reveló el falso procurador.

Rodríguez indicó que esta revelación demuestra que Guaidó actúa con miembros de la oposición en una corporación criminal «para apoderarse de los recursos de Venezuela y dárselos a Estados Unidos».

AVN